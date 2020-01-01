Зеленський просить світову спільноту надати докази влучання ракети у літак МАУ
|10:15 10.01.2020
|Украина
Президент Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети у український літак в Ірані не виключається, але наразі не підтверджена, та закликав міжнародних партнерів надати дані, які є у них і які стосуються трагедії, у розпорядження комісії з розслідування причин катастрофи.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
“Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин”, - зазначив Зеленський.
Він також проінформував, що вдень матиме розмову щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео.
Водночас Президент підкреслив, що комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу, українські фахівці залучені до цього процесу.
Глава держави розраховує, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування.
“Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви”, - наголосив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.
На борту літака перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.
Крім того, 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак “МАУ” зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.
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