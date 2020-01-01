Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
|10:30 10.01.2020
|Турция
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, в результаті чого останнє затонуло, трьох громадян Туреччини врятовано, ще трьох шукають.
Про це поінформувало Командування берегової охорони МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.
«10 січня 2020 року о 6.30 ранку на відстані 5 миль на північний захід від протоки Босфор сталося зіткнення танкера, який йшов під прапором РФ з Росії до Ізміра, та турецького риболовецького судна. На місце інциденту було негайно направлено 4 катери та 1 вертоліт берегової охорони», - йдеться у повідомленні.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Трьох громадян Туреччини було врятовано, ще трьох зниклих шукають.
Як повідомляє управління з контролю руху протокою Босфор, через туман протоку закрито для руху кораблів у обох напрямках.
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