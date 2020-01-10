Іран запросив Канаду, Україну і США розслідувати катастрофу МАУ
|10:01 10.01.2020
|Украина
Іран запросив США, Україну та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з повідомленням CNN, іранська авіаційна влада запросили фахівців Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) приєднатися до розслідування аварії українського літака. Як підкреслює телеканал, дозвіл американським слідчим брати участь у розслідуванні є важливим і дозволить компанії Boeing долучитись до слідства.
Крім того, для участі в розслідуванні Іран запросив Раду з безпеки на транспорті Канади (TSB). Згідно з пресрелізом канадського відомства, рада прийняла запрошення Ірану і готується до поїздки на місце аварії, де вона співпрацюватиме з іншими групами та організаціями, які вже прибули туди.
Також представник іранського МЗС повідомив у Twitter про запрошення до розслідування України і компанії Boeing як виробника судна.
Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.
Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря, а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.
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