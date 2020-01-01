Пішов професор Валерій Возгрін
|08:44 10.01.2020
|Крым
Бувають книги та автори, що змінюють читачів, народи та життя навкруги. Для мене особисто "Исторические судьбы крымских татар" Валерія Возгріна - саме з таких.
Пам'ятаємо.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО
Валерий Евгеньевич Возгрин родился в 1939 в Симферополе, в 1957 окончил Евпаторийскую мореходную школу, после чего до 1962 работал матросом, а затем боцманом на судах дальнего плавания Черноморского государственного морского пароходства.
В 1967 окончил исторический факультете Ленинградского государственного университета. С 1970 - ведущий научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории АН СССР. Доктор исторических наук, профессор. В 1991 г. избран членом Королевской Датской Академии наук.
С 1998 – директор Научно-исследовательского центра «Меншиковский институт» (СПб.). С 2006 г. – доцент, затем профессор кафедры истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Был делегатом Курултая крымскотатарского народа в 1991-96.
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