Прокуратура АРК вынесла подозрение руководству российской компании за незаконную добычу песка в Крыму
|09:41 10.01.2020
|Крым
Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда и у берегов аннексированного Крымского полуострова.
Речь идет о незаконной добыче песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах на западном побережье оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Флот2017.
Досудебным расследованием установлено, что руководитель иностранного юридического лица, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах.
«В результате указанных противоправных действий на протяжении 2015 — 2018 годов государство нанесен ущерб на сумму свыше 140 млн грн», — говорится в сообщении.
За нарушение украинского законодательства, статей 27 и ст. 240 УК, виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет
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