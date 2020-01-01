Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда и у берегов аннексированного Крымского полуострова.

Речь идет о незаконной добыче песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах на западном побережье оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Флот2017.

Досудебным расследованием установлено, что руководитель иностранного юридического лица, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах.

«В результате указанных противоправных действий на протяжении 2015 — 2018 годов государство нанесен ущерб на сумму свыше 140 млн грн», — говорится в сообщении.

За нарушение украинского законодательства, статей 27 и ст. 240 УК, виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет