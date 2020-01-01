Робоча зустріч керівництва Представництва та лідерів кримськотатарського народу

08:30 10.01.2020   Крым

09 січня 2020 року за ініціативи Представництва Президента України в АР Крим відбулася робоча зустріч його керівництва та лідерів кримськотатарського народу, членів Меджлісу, делегатів Курултаю та представників громадських організацій.

На зустрічі обговорили підсумки роботи Представництва у 2019 році, пріоритетні напрямки роботи у 2020 році, питання стратегічної комунікації та співпраці Представництва з Меджлісом кримськотатарського народу, повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.

Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич зазначив, що продовжується робота над змінами до законодавчих актів, які є дискримінаційними по відношенню до ВПО та жителів тимчасово окупованого Криму, законопроєктом щодо соціального та правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, концепцією перехідного правосуддя.

Під час зустрічі домовилися про спільну роботу над питаннями законодавчого визначення статусу корінних народів України, захисту та відновленню прав кримськотатарського народу та його права на самовизначення в межах України.

Також одним з майбутніх напрямків співпраці визначили підтримку, зокрема і на державному рівні, інформаційних, освітніх, культурних проєктів, пов’язаних з Кримом.

Окремо обговорили питання звільнення українських політичних в’язнів, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, та надання допомоги їх родинам.

На зустрічі були присутні лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та його заступники: народний депутат України Ахтем Чийгоз та Ільмі Умров.



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