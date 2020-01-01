В окупованому Криму активісти оплатили штраф за пікет монетами

09:15 10.01.2020   Крым

У четвер, 9 січня, в окупованому Криму активіст Ібріш Назлимов оплатив монетами номіналом 10 рублів, зібраними у ході "Кримського марафону", адміністративний штраф, призначений йому Міщанським судом м. Москви за пікет під стінами Верховного суду РФ.

Про це йдеться у відеоповідомленні, розміщеному у Facebook Кримською солідарністю, передає  Укрінформ.

"Я, Ібріш Назлимов, сьогодні оплатив адміністратівній штраф, який був мені поставлений у ході моєї поїздки до м. Москва 11 липня 2019 року. Цього дня я був у Москві для того, щоб надати свою підтримку нашим кримським мусульманам, хлопцям з "бахчисарайської четвірки", яких звинувачують у тероризмі", - повідомив Назлимов.

За його словами, 11 липня 2019 року в Москві біля будівлі Апеляційного суду він був затриманий і доставлений до відділення поліції, де йому виписали адміністративний протокол про те, що він порушив громадський порядок.

Активіст подякував співвітчизникам за участь у третьому за рахунком "Кримському марафоні", який був організований з метою збору коштів на оплату адміністративних штрафів, призначених йому та ще 50-ти активістам, які стояли у пікеті під будівлею Верховного суду РФ.

Як повідомлялося раніше, 10-11 липня 2019 року в Москві були затримані 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі. Відносно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення статті 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня у Таганському районному суді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, у ході яких "розглянули" адміністративні справи 18-ти активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн). 6 серпня Міщанський районний суд Москви оштрафував ще трьох кримських татар, а 9 серпня - чотирьох кримських татар, які 11 липня прийшли під Верховний суд РФ, щоб підтримати обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір".

"Кримський марафон" - акція, запущена об'єднанням Кримська солідарність з метою збору коштів для оплати штрафів активістам, які виходять з плакатами "Кримські тататари - не терористи".

 



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