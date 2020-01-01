«Спусковим гачком» для адаптації Альянсу до нових викликів та посилення спроможностей колективної оборони стала незаконна анексія Криму Росією у 2014 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер в Брюсселі на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чорноморський регіон є важливим для НАТО. Ми пам’ятаємо, що стало «спусковим гачком» для адаптації НАТО та зміцнення його колективної оборони протягом кількох минулих років, - це була незаконна анексія Криму, що сталася саме у Чорному морі», - сказав генсек.

Він наголосив, що Чорне море має стратегічну вагу для НАТО. Альянс посилив повітряне патрулювання та військово-морську присутність, а також присутність у межах передових сил в країнах на східному фланзі НАТО. До цього, за словами Столтенберга, підвищено готовність сил Альянсу та його здатність до їх швидкого посилення.

«Ми постійно оцінюємо необхідність посилення нашої присутності. Три наші держави-члени є чорноморськими країнами – Румунія, Болгарія і Туреччина. Крім того, ми маємо тут двох близьких партнерів - Україну і Грузію, які також є чорноморськими країнами. Тож ми допомагаємо їм, тісно співпрацюючи, проводячи з ними спільні навчання», - сказав Столтенберг.