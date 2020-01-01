Так званий «парламент» Абхазії (окупований Росією регіон Грузії) прийняв постанову, в якій міститься заклик до «президента» Рауля Хаджимба добровільно скласти повноваження «глави держави» для стабілізації становища в країні.

«За» постанову проголосували 19 депутатів, четверо проголосували «проти», один утримався, повідомляє Інтерфакс, передає НВ.

У Сухумі 9 січня розпочалася акція протесту прихильників опозиції. Вони стверджують, що минулого року на «виборах глави республіки» чинний «президент» не набрав більшості голосів, і вимагають прости нові вибори.

Протестувальники спробували взяти штурмом будівлю «адміністрації президента» і ввечері заблокували установу.