Протести в Абхазії: «парламент» закликав «президента» добровільно скласти повноваження
|09:30 10.01.2020
|Абхазия
Так званий «парламент» Абхазії (окупований Росією регіон Грузії) прийняв постанову, в якій міститься заклик до «президента» Рауля Хаджимба добровільно скласти повноваження «глави держави» для стабілізації становища в країні.
«За» постанову проголосували 19 депутатів, четверо проголосували «проти», один утримався, повідомляє Інтерфакс, передає НВ.
У Сухумі 9 січня розпочалася акція протесту прихильників опозиції. Вони стверджують, що минулого року на «виборах глави республіки» чинний «президент» не набрав більшості голосів, і вимагають прости нові вибори.
Протестувальники спробували взяти штурмом будівлю «адміністрації президента» і ввечері заблокували установу.
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