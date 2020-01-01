Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
|09:51 10.01.2020
|Румыния
Iveco Defense Vehicles отримало замовлення на 942 вантажних автомобілів для Міністерства оборони Румунії.
Про це повідомляє Analisi Difesa, передає Український мілітарний портал.
Контракт на поставку відбувається в рамках угоди, що включає понад 2900 вантажних автомобілів.
Поставка перших транспортних засобів розпочнеться за чотири роки.
Вони будуть постачаться у 16 різних варіантах, серед яких з колісною формулою 4×4, 6×6, 8×8 та 8×8 Prime Mover. Третина вантажівок буде поставлена в комплектації з броньованою кабіною.
Автомобілі будуть укомплектовані централізованою системою підкачки шин, двопаливними двигунами, лебідками, тощо.
В Iveco Defense Vehicles говорять, що контракт з Міністерством оборони Румунії для поставки вантажівок, став можливим після успішного досвіду експлуатації вже наявних на озброєнні вантажних автомобілів цієї марки.
Зокрема у 2015 році армія Румунія отримала 57 вантажівок марки Iveco та ще 173 у 2017 році.
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