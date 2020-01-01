Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі перебріхуванння історії політиками РФ

08:51 10.01.2020   Россия

Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

Резолюцію було ухвалено без голосування.

Після прочитання в Сеймі спікером Ельжбетою Вітек змісту резолюції і пропозиції прийняти її, присутні на пленарному засіданні депутати піднялися з місць і дали згоду плесканням у долоні. Як показали камери, цього не зробив скандальний депутат Януш Корвін-Мікке.

„Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і брехливі висловлювання представників вищих органів влади Російської Федерації, які намагаються перекласти на Польщу відповідальність за початок Другої світової війни. Величі нації та відносин між державами неможливо побудувати на брехні і фальсифікації історії, тому Сейм Республіки Польща зобов'язаний нагадати вам, що до початку Другої світової війни привели два тодішні тоталітарні режими: гітлерівська Німеччина та сталінський Радянський Союз", – йдеться у резолюції.

Документ нагадує, що після укладення 23 серпня 1939 року в Москві "ганебного пакту Молотова-Ріббентропа" першими жертвами двох тоталітарних систем були Польща і держави Центральної та Східної Європи.

Резолюція стала відповіддю на нещодавні заяви президента РФ Владіміра Путіна.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.

Путін також назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку. Після цих слів до МЗС Польщі викликали російського посла.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на ці твердження заявив, що президент РФ Владімір Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо.



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