Україна у Радбезі ООН оголосила заяву чотирьох країн щодо катастрофи Boeing

08:41 10.01.2020   Украина

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зачитав спільну заяву чотирьох держав: Канади, Німеччини, Швеції та України, громадяни яких загинули під час катастрофи українського літака в іранському місті Тегеран. Також, він зауважив, що українські експерти повинні отримати безумовну підтримку в розслідуванні інциденту.

Про це він заявив під час відкритих дебатів Радбезу ООН, передає УНН з посиланням на Twitter представництва України при ООН.

“Від імені Канади, Німеччини, Швеції та України, я хотів би подякувати всім делегаціям, які висловили співчуття у зв’язку з падінням пасажирського літака Міжнародних авіаліній України поблизу Міжнародного аеропорту Тегерана. Ми вдячні за слова підтримки на адресу родин та близьких загиблих у цій трагічній катастрофі. 176 невинних людей загинули: громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії”, — йдеться в заяві.

Кислиця зазначив, що в ній наголошується, що обставини цієї катастрофи наразі незрозумілі.

“Фахівці мають розслідувати її причини, щоб знайти відповідь на запитання, що призвело до аварії. Для цього наші експерти повинні отримати безумовну підтримку в розслідуванні інциденту”, — сказав Кислиця.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що “за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини”. Згодом його відредагували, вказавши, що “інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією”.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.



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