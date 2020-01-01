Україна заявила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму
|08:01 10.01.2020
|Крым
Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter, передає Укрінформ.
"У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала вона.
Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах. "Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - заявила вона.
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