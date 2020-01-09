В России работает 4274 немецких предприятия, это на 8% меньше, чем было в конце 2018 года.

Об этом сообщила Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), ссылаясь на данные ФНС, пишет ghall.com.

До начала военного конфликта в Украине в России было почти 6200 германских компаний, заявил через пресс-службу предправления ВТП Маттиас Шепп. Вызовами для германского и европейского бизнеса он назвал “санкции, протек ционизм и слабеющую конъюнктуру в России”.

Шепп упомянул санкции против газопровода “Северный поток-2”, которые недавно ввели США, и призвал Вашингтон “прекратить раскручивать санкционную спираль за счет немецких и европейских предприятий”.

По данным ВТП, в январе-октябре 2019 года объем взаимной торговли снизился на 12% в годовом измерении. “Товарооборот между странами в этом году составил $43,8 млрд против $49,8 млрд в 2018 году”, – заявили в палате. ВТП, в которую входят 907 компаний-участниц, зафиксировала в 2019 году прирост членства в 4% по сравнению с предыдущим годом.