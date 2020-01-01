Россия в ХХI веке должна "укрепить свой статус морской державы", заявил президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.



"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал президент на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в оккупированном Севастополе, передает Интерфакс.



Путин напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.



"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.



Он отметил, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.



Глава государства обратил внимание, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. По его словам, "этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать".

Помимо этого, Путин считает необходимым включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы все конструкторская документация была в электронном виде.