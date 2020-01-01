Столтенберг назвал Черное море стратегическим для НАТО регионом
|20:20 09.01.2020
НАТО рассматривает Черное море как стратегический для себя регион.
Об этом заявил 9 января генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, пишет REGNUM.
«Североатлантический альянс намерен продолжать усиливать своё присутствие в данном регионе», — подчеркнул он.
Ранее, в октябре, во время визита в Одессу, Столенберг также заявил, что Черное море имеет «огромное стратегическое значение» для НАТО. Он напомнил, что прибрежные страны — Румыния, Болгария и Турция являются членами альянса, а Украина и Грузия — его «партнерами».
В апреле минувшего года генсек НАТО сообщал, что альянс намерен расширить масштабы разведывательных операций и военных учений в Чёрном море.
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