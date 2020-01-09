Объем государственных расходов на оборону в мире по итогам 2019 года установил новый исторический рекорд.

В сумме страны планеты потратили на армию и закупку оружия 1,8 трлн долларов, подсчитали эксперты Jane’s, пишет ghall.com.

В целом по миру темпы роста оборонных инвестиций замедлились в 6 раз – с 6% до 1%. Исключением стали страны Европы, где правительства направили на оборону на 5,2% больше, чем год назад. «Шесть из десяти наиболее выросших в 2019 году оборонных бюджетов принадлежат европейским государствам», – констатирует Jane’s.

Мировым рекордсменом стала Болгария, где военный бюджет вырос на 125%. Львиная доля дополнительных денег ушла на закупку в августе восьми американских истребителей F-16 Block 70.

В странах Западной Европы расходы на оборону выросли на 4% за год, при этом Германия нарастила военный бюджет на 11%, Швеция – на 9%. Восточная Европа увеличила оборонные ассигнования на 12% за год.

«Начиная с 2014 года оборонные расходы восточноевропейских стран более чем удвоились – с 4 млрд до 10,4 млрд долларов», – констатирует старший аналитик Jane’s Фенелла Макгерти. По ее прогнозу, в ближайшее десятилетие суммарный оборонный бюджет стран Восточной Европы увеличится еще в 5 раз и к 2030 году составит 57 млрд долларов, или 2,7% от мирового.

Общие расходы европейских стран вырастут на 10% за два года – до 300 млрд долларов.

Оборонный бюджет России в 2019 году в пересчете по курсу составил 48 млрд долларов – на 1 млрд долларов больше, чем годом ранее. Как в 2018 году, Россия заняла восьмое место в списке стран с крупнейшими оборонными расходами.

Лидером рейтинга остаются США, потратившие в прошлом году 726 млрд долларов. За год бюджет Пентагона уменьшился на 16 млрд долларов и составил 40% от мировых оборонных расходов.

Вторую строчку занял Китай (217 млрд долларов). Далее следуют Саудовская Аравия (57 млрд долларов), Индия (57 млрд долларов), Великобритания (56 млрд долларов), Франция (53 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), Россия (48 млрд долларов), Япония (45 млрд долларов), Южная Корея (41 млрд долларов). Десять стран – членов Североатлантического альянса (НАТО), в том числе Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния, США, Франция, Эстония, довели уровень своих оборонных затрат до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

«В 2014 году этого показателя достигали только четыре участника НАТО – Великобритания, Греция, США и Франция», – напоминает Jane’s. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в общемировых оборонных расходах составляет 472 млрд долларов.

«Оборонный бюджет Китая составил 217 млрд долларов в 2019 году – 46% от регионального уровня. На втором месте по показателю оборонных затрат в АТР находится Индия с бюджетом в 56 млрд долларов (12% от регионального показателя)», – подсчитали в Jane’s. В 2018 году оборонный бюджет Китая составил 208 млрд долларов.