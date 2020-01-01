Прокуратура АРК сообщила о подозрении главе российской компании из-за добычи песка у берегов Крыма
|20:50 09.01.2020
|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении руководителю российской компании из-за добычи песка у берегов аннексированного Россией Крыма.
Как отмечает пресс-служба ведомства, сообщено о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно – добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины), пишет Крым.Реалии.
По версии следствия, руководитель российской компании, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливе.
По данным Прокуратуры АРК, вследствие указанных противоправных действий в течение 2015-2018 годов государству нанесен ущерб на сумму более 140 миллионов гривен.
Как сообщается, виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Прокуратура АРК не называет имени подозреваемого. По данным Крым.Реалии, фигуранта уголовного производства зовут Евгений Пономаренко.
Он является генеральным директором зарегистрированной в Москве компании «Морское агентство Транс-Сервис», которая создана в 2005 году и специализируется в области оперирования, коммерческом и техническом менеджменте судов, осуществляет сделки купли-продажи судов и организацию перегонов судов.
В начале февраля 2019 года в Прокуратуре АРК сообщили, что украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту загрязнения Черного моря из-за добычи токсичного песка в районе Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ в Керчи, где хранились ядовитые отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат».
Местные активисты утверждают, что из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища добыли более миллиона тонн токсичного песка.
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