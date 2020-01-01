Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону провів попереднє засідання по суті стосовно фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як пише ZN,UA, адвокати кримчан подали два клопотання, одне з яких стосується припинення судового провадження щодо Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова, повідомила у Facebook "Кримська солідарність".

Засідання відбулося в закритому режимі, кримчани брали в ньому участь по відеозв'язку. Наступне засідання, яке заплановано 20 січня, повинно бути відкритим. Всіх трьох фігурантів сфальшованої справи готують до того, щоб вивезти з анексованого Криму в Ростов-на-Дону.

"Захисники заявили два клопотання. Перше, про повернення обвинувального висновку до прокуратури, у зв'язку з його неконкретним формулюванням, що ускладнює адвокатам їх роботу із захисту своїх підзахисних. Друге, в рамках міжнародного законодавства, а саме Женевської конвенції, щоб підсудних не етапували в Ростов-на-Дону і припинили проти них судове виробництво",- розповів адвокат Едем Семедляєв.

Обидва клопотання суд відхилив і призначив дату наступного засідання. Також суд розпорядився етапувати кримчан в Ростов-на-Дону.

У свою чергу адвокат Эскандера Абдулганієва Ліля Гемеджи прирівняла до катування умови, в яких утримують її підзахисного.

"Протягом 10 днів його мучив зубний біль, і єдине, що йому зробили в умовах СІЗО - це видалили зуб. Все це час Абдулганієв терпів біль, у нього була температура. Я вважаю ці умови катувальними, які суперечать кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, а також міжнародним нормам. І керівництво СІЗО має відреагувати на цей випадок", - розповіла Гемеджи.

Еміль Курбедінов заявив, що його підзахисний Рустем Емірусеінов не згоден із звинуваченнями, які пред'являють трьом кримчанам. Він вимагає, щоб до них застосовували положення Женевської конвенції.

У грудні 2019 року Рустему Емірусеінову, Арсену Абхаірову та Ескендеру Абдулганієву вручили обвинувальний висновок в остаточній редакції.

Нагадаємо, 14 лютого, російський силовики провели чергові обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводилися в Емірусеїнових, Абдулганієвих і Абхаїрова у смт Октябрське та селі Амурське (Красногвардійський район) в анексованому Криму. Проти усіх трьох порушено кримінальні справи за підозрою в організації та участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір"

У зв'язку з незаконними обшуками й арештами кримських татар Нацполіція АР Крим відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину ч. 2. ст. 162 (порушення недоторканносіт житла) Кримінального кодексу України. Пізніше Слідчі Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим відкрили провадження за частиною 1 статтею 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення) через незаконне затримання Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

Крім того, окупанти примусово записали громадянином РФ Ескендера Абдулганієва, якого разом з іншими кримськими татарами затримали 14 лютого.

Фото: Кримська солідарність