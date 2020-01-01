ВМС Туреччини цього року отримають легкий авіаносець / Фото
|20:30 09.01.2020
|Турция
ВМС Туреччини цього року отримають легкий авіаносець TCG «Anadolu» (L400), який будується за модернізованим проектом іспанської компанії «Navantia».
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на UK Defence Journal.
Проте, через відсутність палубних літаків, наразі авіаносець зможе використовуватися лише у якості універсального десантного корабля. Планувалось що на авіаносці базуватимуться літаки F-35B з укороченим зльотом та вертикальною посадкою. Але Туреччину виключили з програми F-35 через придбання російських зенітних ракетних систем С-400.
TCG «Anadolu» (L400) було спущено на воду у травні 2019 року на суднобудівній верфі «Sedef Tuzla Tersanesi». Він став найбільшим в історії Туреччини військовим кораблем, та випередив крейсер «Yavuz» (Goeben), який був переданий від Німеччини у 1914-у році.
Характеристики TCG «Anadolu»:
Водотоннажність: 27 500 тонн
Довжина: 232 метри
Ширина: 32 метри
Осадка: 6,9 метрsів
Швидкість: 21 вузол
Екіпаж: 261 осіб, з них 30 офіцерів
Озброєння: 5 х 25-мм АУ, 2 х 30-мм Phalanx CIWS, ЗРК RAM/
Фото: УМП
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