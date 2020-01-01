ВМС Туреччини цього року отримають легкий авіаносець TCG «Anadolu» (L400), який будується за модернізованим проектом іспанської компанії «Navantia».

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на UK Defence Journal.

Проте, через відсутність палубних літаків, наразі авіаносець зможе використовуватися лише у якості універсального десантного корабля. Планувалось що на авіаносці базуватимуться літаки F-35B з укороченим зльотом та вертикальною посадкою. Але Туреччину виключили з програми F-35 через придбання російських зенітних ракетних систем С-400.

TCG «Anadolu» (L400) було спущено на воду у травні 2019 року на суднобудівній верфі «Sedef Tuzla Tersanesi». Він став найбільшим в історії Туреччини військовим кораблем, та випередив крейсер «Yavuz» (Goeben), який був переданий від Німеччини у 1914-у році.

Характеристики TCG «Anadolu»:

Водотоннажність: 27 500 тонн

Довжина: 232 метри

Ширина: 32 метри

Осадка: 6,9 метрsів

Швидкість: 21 вузол

Екіпаж: 261 осіб, з них 30 офіцерів

Озброєння: 5 х 25-мм АУ, 2 х 30-мм Phalanx CIWS, ЗРК RAM/

Фото: УМП