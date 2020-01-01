Протестующие в Сухуми фактически захватили здание администрацию президента самопровозглашенной республики Абхазия.

На первом этаже здания выбиты практически все окна, несколько десятков человек проникли внутрь.

Несколько сотен людей около здания скандируют «Хаджимба, уходи в отставку». По информации корреспондента "Эха Кавказа" Рауля Хаджимба в здании администрации нет.

Находящиеся в здании протестующие призвали своих соратников не наносить ущерба при проникновении внутрь.

Журналисты сообщают о стычках между протестующими и сторонниками власти. Кроме того, некоторые протестующие требуют прекратить видеосъемку происходящего.

Люди ожидают, что в скором времени к протестующим обратятся лидеры оппозиции. Кроме того, в толпе циркулируют слухи, что действующий президент Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку.

Фото с сайта Эхо Кавказа