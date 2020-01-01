В Абхазии протестующие штурмовали здание администрации "президента" / Фото
|20:00 09.01.2020
|Абхазия
Протестующие в Сухуми фактически захватили здание администрацию президента самопровозглашенной республики Абхазия.
На первом этаже здания выбиты практически все окна, несколько десятков человек проникли внутрь.
Несколько сотен людей около здания скандируют «Хаджимба, уходи в отставку». По информации корреспондента "Эха Кавказа" Рауля Хаджимба в здании администрации нет.
Находящиеся в здании протестующие призвали своих соратников не наносить ущерба при проникновении внутрь.
Журналисты сообщают о стычках между протестующими и сторонниками власти. Кроме того, некоторые протестующие требуют прекратить видеосъемку происходящего.
Люди ожидают, что в скором времени к протестующим обратятся лидеры оппозиции. Кроме того, в толпе циркулируют слухи, что действующий президент Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку.
Фото с сайта Эхо Кавказа
Ще на цю тему:
При столкновениях в Сухуми пострадали 19 человек
В Сухуми в перестрелке пострадали 4 человека
Глава МВД Абхазии отстранен от должности после митинга оппозиции
В абхазской тюрьме вспыхнул бунт