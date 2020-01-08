Артефакты возрастом почти в 8 тысяч лет обнаружены на западе Грузии
|19:45 09.01.2020
|Грузия
В селе Кобулети одноименного муниципалитета (регион Аджария) на берегу реки Кинтриши обнаружены артефакты – эксперты утверждают, что им 7769 лет.
Как пишет Sputnik, об этом сообщило Аджарское телевидение.
Исследование археологами территории правого берега Кинтриши начались еще в 60-е годы XX века. Как показали ранние находки археологов, территорию Кобулети люди населяли еще в эпоху мезолита и неолита. Исследователи обнаружили следы поселения людей, которое относятся к V–III тысячелетиям до н. э.
Кобулети же, как и все побережье Аджарии, в античный период был центром культурной и экономической жизни региона.
Всего в результате последних археологических работ было найдено более 1600 артефактов.
Как рассказал журналистам руководитель археологической экспедиции Гурам Чхартишвили, среди обнаруженных предметов есть орудия для обработки мяса и шкуры животных.
"Судя по артефактам, наши жители каменного века уходили на 200 км от своего жилища в Джавахети, чтобы доставить оттуда обсидиан (вулканическое стекло – прим. ред.). Из него изготовлялись орудия труда", - сказал археолог.
Как показали результаты лабораторных работ, проведенных в США, жители Кобулети одними из первых в регионе стали изготовлять предметы из льна. Их использовали для изготовления орудий труда и одежды. Пока что находки льняных изделий в селе Кобулети являются самыми древними в регионе.
По словам археологов, найденные орудия труда, указывают на высокую развитость жителей каменного века, поскольку постепенно орудия для охоты и рыболовства усложнялись.
Примечательно, что первобытные люди в ущелье реки Кинтриши, которая впадает в Черное море, занимались в основном рыболовством. Поэтому наиболее развиты орудия для рыбной охоты.
Артефакты периода каменного ранее были найдены также в деревне Квирики и Хуцубани Кобулеткого муниципалитета, хотя находки из села Кобулети на сегодняшний день являются самыми древними.
Фото: Sputnik
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