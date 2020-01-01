9 января в войсках Южного военного округа были проведены учения:

1. Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, приступили к плановым боевым стрельбам в составе взводов на общевойсковых полигонах Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

При выполнении боевых стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия разведчики учатся поражать различные цели как с места, так и в движении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание во время занятий будет уделено практическому применению станций ближней разведки СБР-3, возможности которой позволяют обнаружить пехоту, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс метров.

Для более эффективного ведения разведки военнослужащие совершенствуют навыки применения комплекса разведки управления и связи «Стрелец», который обеспечивает решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для применения оружия.

Кроме этого, разведчики осваивают модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» системы ГЛОНАСС.

К учениям привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг»

2. Так же в ЮВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению

Подразделения были подняты по тревоге и переброшены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность выполнять задачи в сложных условиях.

Основное внимание уделялось вопросам своевременного сбора сводных отрядов, оснащения их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.

В результате тренировки военнослужащие спасательных команд уложились в нормативы и выполнили поставленные задачи. Кроме того, с ними проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении инженерной разведки районов с возможной ЧС, эвакуации людей и оказанию им медицинской помощи при паводках и наводнениях.

Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа. В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных городов.

3. Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к проведению полевых занятий на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

Подразделения были приведены в полную боевую готовность и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон, где приступили к подготовке и ведению боевых действий.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут решать ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения.

В полевых занятиях задействовано свыше 1,5 тыс военнослужащих, более 200 единиц военной техники, в их числе танки Т-90, минометы «Сани», самоходные 152-мм гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» и боевые машины пехоты БМП-3.