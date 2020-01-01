Україна припинила транзит газу для Туреччини та Болгарії

19:30 09.01.2020   Украина

Транзит газу через Україну для Туреччини та Болгарії був припинений через запуск "Турецького потоку".

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується "Турецького потоку", можу підтвердити, що поставки у Болгарію та Туреччину через Україну уже не здійснюються. Всі заявки, які ми отримуємо, йдуть для Румунії та Молдови. Трансбалканським газопроводом газ для замовників у Туреччині ми не транспортуємо", - сказав Макогон.

Водночас, за його словами, тепер з'явилася можливість використовувати трансбалканський газопровід для постачання у зворотному напрямку.

"Не знаю, чи є у цьому комерційний інтерес, але як оператор ми таку можливість надаємо", - зазначив Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 8 січня відбувся запуск в експлуатацію першої черги газопроводу "Турецький потік", який доставлятиме газ у Європу в обхід України. Церемонію провели президенти Туреччини і РФ Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін.

"Турецький потік" складається з двох гілок потужністю 15,75 млрд кубометрів газу на рік кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша - для транзиту в країни Південно-Східної Європи.

Протяжність гілок газопроводу - понад 930 км кожна.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, внаслідок запуску "Турецького потоку" обсяги транзиту газу територією України цьогоріч скоротяться на 15 млрд кубометрів.



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