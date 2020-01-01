Транзит газу через Україну для Туреччини та Болгарії був припинений через запуск "Турецького потоку" .

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується "Турецького потоку", можу підтвердити, що поставки у Болгарію та Туреччину через Україну уже не здійснюються. Всі заявки, які ми отримуємо, йдуть для Румунії та Молдови. Трансбалканським газопроводом газ для замовників у Туреччині ми не транспортуємо", - сказав Макогон.

Водночас, за його словами, тепер з'явилася можливість використовувати трансбалканський газопровід для постачання у зворотному напрямку.

"Не знаю, чи є у цьому комерційний інтерес, але як оператор ми таку можливість надаємо", - зазначив Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 8 січня відбувся запуск в експлуатацію першої черги газопроводу "Турецький потік", який доставлятиме газ у Європу в обхід України. Церемонію провели президенти Туреччини і РФ Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін.

"Турецький потік" складається з двох гілок потужністю 15,75 млрд кубометрів газу на рік кожна, одна з яких призначена для постачання газу в Туреччину, а інша - для транзиту в країни Південно-Східної Європи.

Протяжність гілок газопроводу - понад 930 км кожна.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, внаслідок запуску "Турецького потоку" обсяги транзиту газу територією України цьогоріч скоротяться на 15 млрд кубометрів.