Путин понаблюдал за ходом учений кораблей двух флотов в Черном море

14:20 09.01.2020  

В Черном море в четверг, 9 января, проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". 

В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России, пишет РИА Новости.

За ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" наблюдал президент РФ Владимир Путин.

"Учения прошли успешно", - доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании. Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

От ЧФ в практических действиях приняли участие фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов", патрульные корабли "Дмитрий Рогачёв" и "Василий Быков", подводная лодка "Колпино", малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота в учениях принял участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".

В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".

Экипажи ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчётами берегового ракетного комплекса "Утёс" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Всего в учении было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов. Руководил учениями главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.



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