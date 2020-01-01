РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»
|18:40 09.01.2020
|Крым
РНКБ завершил объединение с ПАО «Крайинвестбанк» в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.
Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет Крыминформ.
«Процедура финансового оздоровления «Крайинвестбанка» началась в декабре 2015 года. С 1 января 2020 года 55 отделений «Крайинвестбанка» вошли в структуру РНКБ и приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг жителям и гостям Краснодарского края. На данном этапе в регионе функционирует 56 офисов РНКБ. Ребрендинг отделений банка в Краснодарском крае будет проходить в штатном порядке на протяжении всего 2020 года», – говорится в сообщении.
В рамках слияния были проведены работы по полной миграции всех данных на IT-системы РНКБ, что позволит в дальнейшем оперативно и качественно выполнять все операции. «Объединение – это новый этап в развитии банка и новые возможности для роста бизнеса и расширения сети. В результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 млн физических лиц, а также 85 тысяч предприятий, – рассказал председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. – Как банк со 100-процентным государственным участием мы предлагаем своим клиентам полный перечень банковских услуг, включая программы льготного кредитования для предприятий и физических лиц».
РНКБ – системообразующий банк оккупированного Крыма. По всей территории полуострова открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20 000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 2,1 миллиона физических лиц и около 65 тысяч корпоративных клиентов.
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