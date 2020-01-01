Сегодня Путина ждут в оккупированном Севастополе
|13:40 09.01.2020
|Севастополь
Президента России Владимира Путина сегодня, 9 января, ждут в Севастополе.
По данным телеканала «Крым 24», глава государства проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, пишет Крыминформ.
Одной из тем обсуждения сегодня также станет подготовка специалистов для военной отрасли. Ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со специалистами учебного заведения.
Официального подтверждения информации о визите президента РФ в оккупированный Севастополь пока не поступало. Накануне стало известно о подготовке в Севастополе мероприятий с участием сил Черноморского флота. В связи с этим сегодня утром на несколько часов был закрыт рейд Севастопольской бухты.
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