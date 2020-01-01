Президента России Владимира Путина сегодня, 9 января, ждут в Севастополе.

По данным телеканала «Крым 24», глава государства проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, пишет Крыминформ.

Одной из тем обсуждения сегодня также станет подготовка специалистов для военной отрасли. Ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со специалистами учебного заведения.

Официального подтверждения информации о визите президента РФ в оккупированный Севастополь пока не поступало. Накануне стало известно о подготовке в Севастополе мероприятий с участием сил Черноморского флота. В связи с этим сегодня утром на несколько часов был закрыт рейд Севастопольской бухты.