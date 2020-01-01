ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника

18:20 09.01.2020   Армения

Военнослужащие артиллерийских расчетов российской военной базы в Армении уничтожили наземные цели и военную технику условного противника методом скоростной стрельбы.

Учения проходят в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня», пишет пресс-служба Минобороны РФ.
 
На практических занятиях в незнакомой местности на высоте более 2 тыс метров над уровнем моря минометные расчеты выполнили огневые задачи по наиболее уничтожению бронеобъектов и живой силы условного противника на дальностях от 800 до 6 тыс метров с твердого и мерзлого грунта без подготовки огневых позиций.

В ходе подготовки к отборочному этапу конкурса минометчики с использованием военной техники поэтапно преодолели на скорость и время полосу препятствий, выполнили подготовку минометов к стрельбе, поиск целей, корректировку огня и организацию обмена данными между расчетами по новейшим средствам связи шестого поколения.

В практических занятиях принимали участие около 50 минометных расчетов, было задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники.



Ще на цю тему:

21:15 09.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона, 9 января
17:40 09.01.2020
На Каспийской флотилии начались учебно-методические сборы корабельных подрывных команд
14:20 09.01.2020
Путин понаблюдал за ходом учений кораблей двух флотов в Черном море
10:40 09.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились реагировать на кризисные ситуации
08:45 09.01.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели ряд учений
21:00 07.01.2020
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии прибыли молодые солдаты
19:15 27.12.2019
ЮВО: Командный состав 49-й общевойсковой армии обучали новым способам ведения боевых действий
18:15 27.12.2019
ЮВО: Водители на полигоне в Ростовской области совершенствуют навыки экстремального вождения
17:00 27.12.2019
ЮВО: В Северной Осетии проведены боевые стрельбы взводов
15:15 27.12.2019
ЮВО: Связисты 58-й общевойсковой армии провели тактико-специальное учение
18:40 26.12.2019
ЮВО: Танкисты учились уничтожать бронетехнику противника на полигонах в Чечне
18:01 26.12.2019
ЮВО: На полигоне в Ставропольском крае мотострелки проводят боевые стрельбы в составе взводов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 09.01.2020
В Абхазии протестующие штурмовали здание администрации "президента" / Фото
19:45 09.01.2020
Артефакты возрастом почти в 8 тысяч лет обнаружены на западе Грузии
17:20 09.01.2020
Правительство Грузии ищет нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия
12:40 09.01.2020
Грузия импортирует электроэнергии из Азербайджана вдвое больше, чем из РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 09.01.2020
Немецкий бизнес покидает Россию
17:40 09.01.2020
На Каспийской флотилии начались учебно-методические сборы корабельных подрывных команд
09:20 09.01.2020
Гидрографы Каспийской флотилии в 10 раз увеличат площадь освоенных районов Каспийского моря
08:45 09.01.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели ряд учений
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 09.01.2020
ВМС Туреччини цього року отримають легкий авіаносець / Фото
11:40 09.01.2020
Туреччина та Росія закликають до перемир’я в Лівії з 12 січня
08:15 09.01.2020
ЄС не визнає меморандум між Лівією і Туреччиною щодо розділу юрисдикцій у морі
17:41 08.01.2020
Путін та Ердоган запустили "Турецький потік" в обхід України
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 09.01.2020
Прокуратура АРК сообщила о подозрении главе российской компании из-за добычи песка у берегов Крыма
20:40 09.01.2020
Фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" етапують з Криму в Росію / Фото
20:10 09.01.2020
После трех лет простоя флагман ЧФ оккупантов "Москва" может выйти в море
20:10 09.01.2020
Путин призвал увеличить долю современных вооружений в ВМФ до 70%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд