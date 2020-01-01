ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
|18:20 09.01.2020
|Армения
Военнослужащие артиллерийских расчетов российской военной базы в Армении уничтожили наземные цели и военную технику условного противника методом скоростной стрельбы.
Учения проходят в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня», пишет пресс-служба Минобороны РФ.
На практических занятиях в незнакомой местности на высоте более 2 тыс метров над уровнем моря минометные расчеты выполнили огневые задачи по наиболее уничтожению бронеобъектов и живой силы условного противника на дальностях от 800 до 6 тыс метров с твердого и мерзлого грунта без подготовки огневых позиций.
В ходе подготовки к отборочному этапу конкурса минометчики с использованием военной техники поэтапно преодолели на скорость и время полосу препятствий, выполнили подготовку минометов к стрельбе, поиск целей, корректировку огня и организацию обмена данными между расчетами по новейшим средствам связи шестого поколения.
В практических занятиях принимали участие около 50 минометных расчетов, было задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники.
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