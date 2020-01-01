На территории Астраханской области в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии начались учебно-методические сборы с личным составом корабельных подрывных команд минно-торпедной службы Южного военного округа.

На теоретических занятиях личный состав изучит подрывное снаряжение, назначение, устройство, особенности применения кумулятивных и шнуровых зарядов, также различных видов подрывных патронов, порядок действий при проведении взрывных работ, а также технику безопасности при обращении с взрывчатыми веществами и подрывными зарядами, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических занятий матросы отработают действия по закладке и подрыву учебных макетов мин огневым и электрическим способом.

Сборы являются заключительным этапом подготовки специалистов минно-торпедной службы перед выходом кораблей в море.

Также военнослужащие ЮВО освоят организацию и ведение противоминной обороны одиночным кораблем в акватории морских полигонах Каспийского моря, методы подрыва плавающих мин и способы проведения подрывных работ на водных объектах, как на поверхности, так и под водой на различных глубинах.

В сборах принимает участие более 100 военнослужащих из состава экипажей кораблей гвардейской бригады кораблей охраны водного района КФл.