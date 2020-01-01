Правительство Грузии приступает к поиску нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия.

Об этом сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на пресс-конференции, проведенной после заседания правительства, пишет Грузия.Online.

По ее словам, глубоководный порт обязательно нужен Грузии.

«Инициатором этого проекта было непосредственного государство, и именно государство еще в 2014 году объявило выражение интересов с целью осуществления этого проекта. И в то время как в результате подписанного инвестиционного договора к концу 2020 года у нас уже должен был быть в оперировании порт, как видите, по прошествии этого периода, мы не получили ожидаемого результата, и не видна также перспектива этого. Следовательно, именно этим обусловлено прекращение договора с этим конкретным инвестором и переход на поиск более серьезного и финансово сильного инвестора, способного обеспечить желаемый всеми нами результат. Этот порт нужен Грузии, соответственно, мы начнем поиск нового партнера для того, чтобы этот проект был быстро осуществлен, и мы получили тот результат, который нужен стране», - заявила Цкитишвили.

Ранее издание сообщило, что правительство Грузии начинает юридические процедуры по расторжению инвестиционного соглашения с Консорциумом развития Анаклии. Об этом стало известно по итогам заседания кабмина 9 января.

Как заявили в министерстве регионального развития и инфраструктуры, в правительстве считают, что очередной перенос сроков выполнения консорциумом его обязательств не приведет к желаемому результату. Соответственно власти намерены разорвать договор от 3 октября 2016 года.