ТОВ «Бруклін-Київ Порт», яке оперує контейнерним терміналом в Одеському морському порту, в 2019 році скоротило контейнерооборот порівняно з 2018 роком на 1,1% — до 257,9 тис TEU.

Про це свідчать дані адміністрації Одеського морського порту, пише видання Порти України.

ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (створене в 2006 році) оперує контейнерним терміналом на причалах №42 і 43 Одеського морського порту. До складу засновників компанії входить CMA CGM. Обробка суден здійснюється трьома причальними перевантажувачами. У 2018 році термінал збільшив контейнерооборот порівняно з 2017 роком на 14,7% — до 260 682 TEU.