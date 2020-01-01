«Бруклін-Київ Порт» скоротив річний контейнерооборот на 1,1%
|17:00 09.01.2020
|Украина
ТОВ «Бруклін-Київ Порт», яке оперує контейнерним терміналом в Одеському морському порту, в 2019 році скоротило контейнерооборот порівняно з 2018 роком на 1,1% — до 257,9 тис TEU.
Про це свідчать дані адміністрації Одеського морського порту, пише видання Порти України.
ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (створене в 2006 році) оперує контейнерним терміналом на причалах №42 і 43 Одеського морського порту. До складу засновників компанії входить CMA CGM. Обробка суден здійснюється трьома причальними перевантажувачами. У 2018 році термінал збільшив контейнерооборот порівняно з 2017 роком на 14,7% — до 260 682 TEU.
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