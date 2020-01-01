В 2019 году «Аскет Шиппинг» увеличил объем речной перевалки в 4,6 раза
|16:40 09.01.2020
|Украина
ООО «Аскет Шиппинг» в 2019 году увеличило объемы речной перевалки грузов по сравнению с 2018 годом в 4,6 раза.
Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут Порты Украины.
Пресс-служба не указала абсолютный показатель объема речной грузоперевалки. Однако, по данным компании, объем речной перевалки в 2018 году составил 32 тыс тонн.
Компания с начала навигации 2019 года по состоянию на 3 декабря осуществила перевалку через речные терминалы в Днепре и Запорожье 140 тыс тонн грузов.
«Аскет Шиппинг» предоставляет услугу отправки сельскохозяйственных грузов по Днепру с cентября 2018 года. Компания принимает грузы клиентов на речных терминалах в Запорожье и Днепре. Часть грузов отправляется на экспорт непосредственно из речных терминалов, другая часть — переваливается на речные суда с последующей рейдовой перевалкой на Черном море.
ООО «Аскет Шиппинг» (основана в 2007 году) работает в Бердянском, Мариупольском, Николаевском, Одесском и Херсонском морских портах. Компания является портовым оператором Бердянского морского порта.
Компания в 2019 году увеличила объем обработки экспортных сельскохозяйственных грузов по сравнению с 2018 годом на 62,9% — до 3,414 млн тонн, в том числе объем собственной перевалки — на 60%, до 2,096 млн тонн.
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