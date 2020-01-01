Авиакомпания Jonika Airlines будет летать из Одессы в Афины / Фото
|16:20 09.01.2020
|Одесса
Небольшая украинская авиакомпания Jonika Airlines в начале лета 2020 года начнет перелеты по маршруту Одесса — Афины — Одесса.
Рейсы будут выполняться каждый вторник с 10 июня и завершатся с окончанием туристического сезона в Греции — 24 октября, пишет Думская.
Авиакомпания занимается чартерными авиаперевозками и базируется в столичном аэропорту имени Игоря Сикорского.
Образовалась Jonika Airlines в 2018 году, но только на следующий год смогла приобрести подержанные «Боинги» и сделала первый рейс в июле прошлого года.
В реестре воздушных судов за ней значится три самолета — пара Boeing737-400, регистрационные номера UR-CQY, UR-CSV и один Airbus A320-211, регистрационный номер UR-CSS.
Средний возраст самолетов авиакомпании более 25 лет - вся тройка сделала первые испытательные полеты в далеком 1994 году.
Авиакомпания не имеет собственной ливреи, окраска самолетов осталась прежней.
Борт UR-CQY авиакомпании "Джоника" в ливрее бывшего владельца - Enter Air. Фото Varani Ennio
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