Російській блогерці заборонили в'їзд в Україну на три роки за незаконно відвідування окупованого Криму
|16:00 09.01.2020
|Крым
Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, яка приїздила до Києва, заборонили в'їзд в Україну на три роки через порушення правил в'їзду-виїзду в анексований Крим.
Про це 9 січня повідомив пресцентр Держприкордонслужби, пише ZN,UA.
Вказується, що 8 січня у аеропорті в Києві співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в'їзду громадянці Росії. Блогерку прикордонники виявили в "Борисполі" під час виїзду з України, вона проходила оформлення на рейс до Мінська.
У ДПСУ кажуть, що Мітрошина в'їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску, стосовно неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також інформації, що вона незаконно відвідувала Крим.
Протягом минулого року прикордонники відмовили у в'їзді в Україну понад 7300 росіянам, стосовно яких діяла заборона в'їзду чи які перевищили термін перебування або стосовно яких була інформація про незаконне відвідування окупованих територій України.
Як повідомлялося, під час лекції Мітрошиної в Києві правоохоронці затримали активістів громадської організації "Відсіч". У поліції стверджують, що затримані "конфліктували і нецензурно висловлювалися", а також не реагували на зауваження правоохоронців. Безпосередньо у "Відсічі" заявили, що активістів затримали за питання "чий Крим?", яке ті поставили блогерці. У результаті обох затриманих відпустили.
Після інциденту Мітрошина заявила, що не підтримує анексію Криму.
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