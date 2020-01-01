Очередной судебный процесс над крымчанами: политзаключенному грозит пожизненный срок

15:40 09.01.2020   Крым

В четверг, 9 января, назначено предварительное заседание Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону, который начинает рассматривать по существу очередное «дело Хизб ут-Тахрир» (красногвардейская группа). 

По данному делу проходят трое крымчан, которых обвиняют в терроризме, сообщает Крым.Реалии.

«Моему подзащитному Эмирусеинову Рустему грозит пожизненное лишение свободы. Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву до 20 лет лишения свободы! Рустем выходил с плакатом - мусульмане не террористы и его сегодня обвиняют в терроризме!» – написал адвокат Эмиль Курбединов в Фейсбуке.

Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщал, что фигуранты дела будут принимать участие в заседании по видеосвязи из Симферополя.

В декабре 2019 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода арест фигурантам красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» – до 13 июня 2020 года.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​



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