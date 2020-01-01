В Севастополе хотят приобрести новый паром для внутригородских перевозок

15:20 09.01.2020   Севастополь

Исполняющий обязанности губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев дал распоряжение изучить возможность приобретения нового парома для города, чтобы обеспечить работу переправы в Севастопольской бухте. 

Об этом он заявил сегодня, 9 января, на аппаратном совещании в оккупационном правительстве, пишет Новый Севастополь.

«В короткое время подготовьте предложения по приобретению нового парома, потому что практика показала за последние полгода: практически раз в две недели эта поломка происходит – с завидной регулярностью у нас паромное сообщение теряется», – сказал глава города.

Ранее т.н. "вице-губернатор" Денис Солодовников доложил, что в течение новогодних выходных паром «Адмирал Лазарев» вышел из строя. Он заменен паромом «Адмирал Истомин». Вице-губернатор подчеркнул, что «необходимо обновление парка».

Паромы, которые работают в Севастопольской бухте, были закуплены в Норвегии в 2012 году, и уже тогда имели 30-летний срок эксплуатации. В 2016 году они переданы местному оккупационному правительству, с 2017 года их обслуживает ГУП «Севастопольский морской порт». Предприятие сталкивается со сложностями в поиске запчастей для обслуживания судов.



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