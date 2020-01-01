Так называемый министр культуры оккупированного Крыма Арина Новосельская сообщила, что «реставрация» Ливадийского дворца и парка завершится в 2024 году.

Об єтом пишет flot2017 со ссілкой на «Крым 24».

«Мы хотим сделать полную реконструкцию парка и дворца. Я пришла от Сергея Валерьевича (российский глава Крыма Сергей Аксенов – КР), он поддержал. Есть дорожная карта реконструкции Ливадийского комплекса. Полная реставрация должна завершиться в 2024 году, потому что очень сложные проекты. Нужно сделать из Ливадийского парка, грубо говоря, парк, как в Петродворце, нужно сделать всю геодезию, парк ползет, поэтому нужно заново переложить всю инженерку: воду, свет. Это сложные работы», — рассказала про планы Новосельская.

Оккупационный режим намерен с помощью реконструкции якобы «восстановить исторический облик» Ливадийского дворца.

Оккупанты аргументируют правомочность своих действия тем, что после оккупации Крыма Россия якобы приняла под свою «юрисдикцию» все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма.

Украина настаивает на принадлежности всех культурно-исторических объектов украинскому народу и работает над внесением их под защиту ЮНЕСКО.​