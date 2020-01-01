Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе

19:00 09.01.2020   Азербайджан

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии»(AZAL) удостоена звания самой пунктуальной авиакомпании 2019 года в Европе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

В сообщении говорится, что согласно докладу Official Airline Guide (OAG), Азербайджанские авиалинии заняли первое место среди европейских авиакомпаний, выполнив 86,81 процента всех запланированных полетов.

Отмечается, что «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. 
Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации - Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 23 воздушных судна.



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