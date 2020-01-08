Греция начнет переговоры с США об участии в программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 с целью приобретения эскадрильи этих самолетов.

Об єтом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его заявление цитирует пресс-служба премьера, пишет РИА Новости.

"Скоро начнутся переговоры об участии Греции в программе F-35 с целью приобретения эскадрильи самолетов новой технологии", - сказал Мицотакис. "Цель состоит в том, чтобы использовать бюджетные возможности страны, как только модернизация F-16 будет завершена, для продвижения к поставкам F-35. Ожидается, что это произойдет на основе и на производственных возможностях F-35 с 2024 года и позднее", - уточнил он.

Ранее Мицотакис говорил, что Греция хотела бы купить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, когда у неё будут средства. Перед началом переговоров Мицотакис сказал, что Греция уже начала модернизацию F-16 и должна завершить ее в 2023-2024 годах, а также что Афины заинтересованы в участии в программе F-35.