Голова ОБСЄ Еді Рама найближчими тижнями відвідає Україну
|18:00 09.01.2020
|Украина
Прем'єр-міністр Еді Рама, який також є міністром закордонних справ, заявив, що незабаром відвідає Україну та Росію в рамках головування Албанії в ОБСЄ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Exit news.
Виступаючи перед албанськими журналістами у Відні, за день до представлення програми діяльності Албанії як голови ОБСЄ, Рама заявив, що його візити до України та Росії "відбудуться дуже скоро".
"Ми чекаємо підтверджень, перш ніж встановити дати зустрічей", - повідомив він.
Це будуть перші візити прем'єр-міністра Рами до України та Росії.
Як зазначає "Балканський оглядач", частину офіційних зустрічей під час головування країни в ОБСЄ проведе сам Рама, частину - виконувач обов'язків міністра закордонних справ Гент Какай.
Рама не уточнив, хто саме з албанських високопосадовців вирушить в Україну, а хто - в Росію. Втім, ЗМІ передбачають, що і до Москви, і до Києва, поїде саме очільник уряду Албанії.
Албанія 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, одним з основних пріоритетів якого назвала "кризу в і навколо України".
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