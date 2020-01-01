Одне з вітчизняних підприємств у кооперації з іноземною компанією розробили спеціальні магнітометричні датчики для БПЛА, здатні виявляти боєприпаси, що не розірвалися.

Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу «коптер», який виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не лише місця перебування вибухонебезпечних предметів, а і їхні контури. Саме фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки визначали можливості застосування безпілотника в розмінуванні місцевості, пише armyinform.

За словами начальника управління наукових досліджень та випробувань озброєння і військової техніки Повітряних Сил полковника Юрія Камака, під час випробувань безпілотник, обладнаний згаданими датчиками, безпомилково ідентифікував міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра! Причому вони здатні це робити як удень, так і вночі. Отриману інформацію можна передавати як у режимі реального часу, так і після повернення з польотного завдання. У другому випадку за допомогою таких відомостей оператор складає карту місцевості з нанесенням місць закладки мін.

Застосування таких безпілотних апаратів економить час на розвідку місцевості, у порівняні з працею сапера, який використовує робототехніку, підвищує точність визначення небезпечних предметів й убезпечує особовий склад від зайвої необхідності ризикувати життям.

Фото armyinform