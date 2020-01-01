ДП «Контейнерний термінал Одеса» (КТО), дочірня компанія німецької транспортно-логістичної групи Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), в 2019 році збільшило контейнерооборот порівняно з 2018 роком на 15,3% — до 389,9 тис. TEU.

Про це свідчать дані адміністрації Одеського морського порту, пишуть Порти України.

За інформацією прес-служби адміністрації порту, в останні дні грудня контейнерні термінали Одеського і «Південного» морських портів дозволили подолати позначку річного контейнерообороту 1 млн TEU. Зокрема, 31 грудня ДП «КТО» опрацювало на причалі №2-к контейнеровоз Rosa A (програма — 668 контейнерів).

За даними ДП «Адміністрація морських портів України», морські порти в 2019 році збільшили контейнерооборот порівняно з 2018 роком на 18,5% — до 1 003 500 TEU.

ДП «КТО» з початку 2020 року станом на 8 січня опрацювало п'ять суден контейнерних ліній MSC, ZIM, HLC і ACOL.

ДП «Контейнерний термінал Одеса» оперує причалами №№2, 1к, 2к Одеського морського порту. Довжина причальної лінії — 650 метрів. Розмір складських площ — 19 гектарів. Проект терміналу передбачає збільшення річної пропускної спроможності до 1,2 млн TEU. Компанія в 2018 році збільшила контейнерооборот порівняно з 2017 роком на 15,7% — до 338 008 TEU.