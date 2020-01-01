Грузия импортирует электроэнергии из Азербайджана вдвое больше, чем из РФ
|12:40 09.01.2020
|Грузия
В 2019 году Грузия импортировала 1 623 млн кВт/ч электроэнергии.
Как сообщает Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO), пишет Бизнес.Грузия.
Объем импортируемой Грузией из Азербайджана электроэнергии составил 68%, из России - 32%.
В 2019 году объем экспортируемой Грузией электроэнергии составил 243,4 млн кВт/ч, что в годовом сравнении меньше на 58,7%. Основная часть экспорта направлена в Турцию - 46%.
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