В 2019 году Грузия импортировала 1 623 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO), пишет Бизнес.Грузия.

Объем импортируемой Грузией из Азербайджана электроэнергии составил 68%, из России - 32%.

В 2019 году объем экспортируемой Грузией электроэнергии составил 243,4 млн кВт/ч, что в годовом сравнении меньше на 58,7%. Основная часть экспорта направлена в Турцию - 46%.