На контроле Госпогранслужбы Украины более четырех тысяч человек из-за посещения Крыма
|12:20 09.01.2020
|Крым
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что у них на контроле находятся несколько тысяч человек, которых проверяют на предмет незаконного визита в аннексированный Крым.
Об этом руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
«На данный момент у нас на контроле находятся более 4000 человек из-за возможного посещения Крыма. Если говорить о тех, кому уже выписан запрет, то только тот орган, который это сделал, может снять его», – сказал он.
Демченко напомнил, что приезд в Крым не через административную границу между материковой частью Украины и аннексированной территорией является нарушением, поскольку согласно постановлению Кабинета министров другие пункты пропуска на полуостров не функционируют.
«Выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд. Также пограничники могут руководствоваться информацией, полученной непосредственно во время пересечения гражданином границы, если удается установить, что он незаконно посещал Крым. Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к административной ответственности», – пояснил представитель Госпогранслужбы Украины.
Он также указал на то, что граждане Украины могут сообщать в погранслужбу о возможных случаях незаконного посещения оккупированных территорий, и это станет основанием для изучения каждого конкретного случая.
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