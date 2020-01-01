Туреччина та Росія закликають до перемир’я в Лівії з 12 січня

11:40 09.01.2020   Турция

Після зустрічі в Стамбулі 8 січня Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган заявили, що підтримують «необхідні заходи для стабілізації ситуації» у північноафриканській країні.

Заява пролунала на тлі наступу повстанців, лояльних до генерала Халіфа Хафтара, на столицю Лівії Тріполі, де перебувають підтримуваний ООН Уряд національної єдності, пише Радіо Свобода.

Сили Уряду національної єдності вибили бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» із Сірту у 2016 році (на фото – бої в липні 2016-го)

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муаммара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд у Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкурентна політична група на сході країни відмовилася його визнати.

Як вважаються, Росія надсилає найманців на підтримку генерала Халіфи Хафтара, лідера опозиційної до уряду Лівійської національної армії. Москва офіційно заперечує цю підтримку.

Член НАТО Туреччина, зі свого боку, підтримує Уряд національної єдності.



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