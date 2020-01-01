В результаті запуску газпроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубічних метрів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook виконавчого директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

Транзит газу через Україну в балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови.

"На жаль, ми не змогли його (Турецький потік - ред.) зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну ", написав Макогон.

Як повідомив топ-менеджер "Оператор ГТС України", на базі Трансбалканського газопроводу Україна домоглася створення нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу

"Ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні ", резюмував Макогон.

Нагадаємо, Путін і Ердоган офіційно запустили "Турецький потік".