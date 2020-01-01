Нещодавно укладений меморандум про порозуміння між Туреччиною і Лівією щодо делімітації морських юрисдикцій у Середземному морі не відповідає міжнародному Морському праву та не має правових наслідків для третіх країн.

Про це у середу, 8 січня, під час зустрічі з прем’єр-міністром уряду національної згоди Лівії Фаїзом аль Сарраджем (Fayez al-Sarraj) завив Президент Європейської Ради Шарль Мішель. Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради, пише Укрінформ.

«Президент Мішель підняв питання щодо нещодавнього Меморандуму про порозуміння між Туреччиною і Лівією щодо делімітації морських юрисдикцій у Середземному морі, та висловив позицію Євросоюзу, за якою цей документ порушує суверенні права третіх держав і не відповідає Морському праву, отже не може мати жодних правових наслідків для третіх країн», - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі з керівником уряду Лівії Президент Європейської Ради Шарль Мішель та Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосили на тому, що Євросоюз нарощуватиме зусилля з пошуку мирного політичного розв’язання поточної кризи у Лівії.

Зокрема, Президент Європейської Ради висловив глибоке занепокоєння військовою ескалацією у Лівії та наголосив на тому, що поточна криза в країні не має військового рішення. Отже, лише політичний процес може повернути в Лівію мир і стабільність, при цьому самі лівійці мають ухвалювати рішення щодо власного майбутнього. У цьому контексті Євросоюз висловив повну підтримку Берлінському процесу з врегулювання в Лівії, головною метою якого є саме пошук такого широкого політичного рішення.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель проінформував лівійську сторону про результати вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Берлінського процесу – Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, - та наголосив на важливості реалізації послідовних кроків з врегулювання в Лівії, які обговорювалися під час цієї зустрічі.