ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ММТП) у 2019 році збільшило вантажообіг порівняно з 2018 роком на 8,8%, або на 467,3 тис. тонн — до 5,77 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба держстивідора пишуть Порти України.

«У грудні порт переробив 621,2 тис тонн вантажів, плани на січень — 500 тис тонн», — ідеться у повідомленні.

На початку грудня 2019 року держстивідор перевершив показник вантажообігу всього 2018 року, обробивши понад 5,34 млн тонн.

ДП «ММТП» оперує причалами №1-18 Маріупольського морського порту. Держстивідор у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 9,8% — до 5,3 млн тонн.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. Крім ДП «ММТП», в порту працює портовий оператор ТОВ «СТТ».

Маріупольський морпорт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році.