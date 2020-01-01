На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии проведена плановая тренировка дежурного подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации.

По замыслу мероприятия группы незаконного вооруженного формирования, которых обозначали военнослужащие соединения, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата техники в парке боевых машин, пишет пресс-служба Минобороны России.

С получением сигнала тревоги личный состав на бронеавтомобилях «Тигр-М» и бронетранспортерах БТР-82АМ в кратчайшие сроки отработал действия по блокированию и уничтожению условных боевиков.

Также в ходе тренировки был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим и разведка местности и помещений на наличие взрывных устройств.