ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились реагировать на кризисные ситуации
|10:40 09.01.2020
|Абхазия
На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии проведена плановая тренировка дежурного подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации.
По замыслу мероприятия группы незаконного вооруженного формирования, которых обозначали военнослужащие соединения, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата техники в парке боевых машин, пишет пресс-служба Минобороны России.
С получением сигнала тревоги личный состав на бронеавтомобилях «Тигр-М» и бронетранспортерах БТР-82АМ в кратчайшие сроки отработал действия по блокированию и уничтожению условных боевиков.
Также в ходе тренировки был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим и разведка местности и помещений на наличие взрывных устройств.
Ще на цю тему:
На Каспийской флотилии начались учебно-методические сборы корабельных подрывных команд
Путин понаблюдал за ходом учений кораблей двух флотов в Черном море
ЮВО: Военнослужащие округа провели ряд учений
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии прибыли молодые солдаты
ЮВО: Командный состав 49-й общевойсковой армии обучали новым способам ведения боевых действий
ЮВО: Водители на полигоне в Ростовской области совершенствуют навыки экстремального вождения
ЮВО: В Северной Осетии проведены боевые стрельбы взводов
ЮВО: На полигоне в Ставропольском крае мотострелки проводят боевые стрельбы в составе взводов
ЮВО: Гранатометчики на полевом сборе всовершенствуют огневую выучку