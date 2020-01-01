ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Южний» у 2019 році досягло максимального річного обсягу вантажоперевалки за 41-річну історію підприємства — 15,153 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, плановий річний показник вантажообігу перевиконаний на 29,7%, або на 3,478 млн тонн, обсяг вантажоперевалки 2018 року перевищено на 23%, або на 2,841 млн тонн.

Експортний вантажопотік (залізорудна сировина, металопродукція, зерно і продукти переробки зерна) склав 65,3% загального обсягу перевалки, імпортний (коксівне та енергетичне вугілля, мінеральні добрива) — 16,2%, транзитний і каботажний — 18,5%.

Перевалка експортних вантажів збільшилася на 14,7% — до 9,9 млн тонн. «Зокрема, підприємство опрацювало майже на чверть більше суден із рудою — 8,9 млн тонн», — зазначила прес-служба. Переробка транзитних вантажів збільшилася на 145% — до 2,8 млн тонн. Перевалка імпортних вантажів склала 2,4 млн тонн.

Згідно з повідомленням, кількість оброблених суден збільшилася на 14,6% — до 243. У тому числі оброблено 108 кейпсайз. Опрацьовано 216 310 піввагонів.

ДП «МТП «Южний» оперує причалами №5-9 і №38 морського порту «Південний». Держстивідор у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 6,3% — до 12,3 млн тонн.

Морський порт «Південний» у 2019 році уперше в своїй історії подолав позначку вантажообігу 50 млн тонн.